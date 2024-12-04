Россияне пытаются захватить плацдарм, чтобы заставить ВСУ перебросить туда больше сил и средств.

Оккупанты продолжают активные штурмы на Херсонском направлении. Как сообщил "Суспільному" спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, цель оккупантов - закрепиться в островной зоне.

Также спикер прокомментировал информацию о том, что на Херсонщине враг собрал три сотни лодок, вероятно, для форсирования водной преграды.

По его словам, россияне пытаются захватить плацдарм, чтобы удерживать его и заставить ВСУ перебрасывать туда больше сил и средств.

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"У них есть цель захватить определенный плацдарм, удерживать его и стянуть туда как можно больше наших сил и средств. Все эти штурмы заканчиваются ничем. Все они безрезультатны. Враг несет только потери", - заверил Волошин.

По данным разведки, российские военные проводят тренировки форсирующих штурмовых групп на полигонах во временно оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. Они используют катера так называемой Днепровской флотилии, часть которых была переброшена на Тендровскую и Кинбурнскую косу еще в начале осени. Эти тренировки включают отработку форсирования водных преград и переправу десантных групп. "Речь идет о подготовке к штурмам небольшими группами пехоты", - пояснил спикер.

Относительно информации о более 300 катерах, которые собрали оккупанты, Волошин подтвердил, что она известна командованию ВСУ, и Силы обороны готовы к любому развитию событий.

"Украина постоянно ведет достаточно активную разведку. И это не только спутниковая или разведка с БПЛА, это много видов различных разведок", - подчеркнул он.

Ситуация на Херсонщине

Начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин в интервью Financial Times сказал, что российские оккупанты планируют наступление, и собрали 300 лодок для пересечения реки. Говорилось, что Херсон стал бы "ценным призом" для России, этот город стал первым областным центром Украины, захваченным российскими войсками после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, и провел девять месяцев под оккупацией.

С середины лета россияне проводят массированную кампанию по опустошению Херсона, охотясь на его жителей с помощью ударных беспилотников.

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