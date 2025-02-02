Курская операция является одним из самых успешных контрнаступлений Сил обороны Украины. Тем не менее идею переноса боевых действий на территорию врага командование рассматривало еще в 2022 году.
Об этом рассказал генерал-майор Виктор Назаров, который был главным советником экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в интервью BBC News Украина.
В разговоре с журналистами он заявил, что Курская операция оказалась успешной в первую очередь из-за фактора внезапности. Операцию удалось удержать в тайне, что привело к тому, что россияне сперва не могли оказать сопротивление ВСУ.
По словам Назарова, изначально подобную операцию планировали провести в Белгородской области. Он поделился, что Залужный в декабре 2022 года предлагал начать наступление на этот регион, чтобы лишить оккупантов возможности бить по Харькову.
"Речь шла о том, чтобы провести наступление на территории РФ. В общем направлении где-то на стыке Курской и Белгородской областей, в общем направлении на Белгород", - объяснил Назаров.
Генерал-майор подчеркнул, что у этой операции было несколько целей, одной из которых являлась стабилизация фронта на Донбассе. Также он добавил, что боевые действия на территории РФ планировались для того, чтобы ослабить экономический и энергетический потенциал врага.
Бои в Курской области - важные новости
Ранее в Курской области ликвидировали вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова. Он был командиром добровольческого отряда "Тигр", сформированного летом 2022 года.
Кроме того, в Курской области бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" ВСУ за один бой сожгли технику россиян на 5 млн долларов. Враг пытался штурмовать тяжелой техникой, но наткнулся на сопротивление украинцев.