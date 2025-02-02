Назаров отметил, что Курская операция оказалась успешной.

Курская операция является одним из самых успешных контрнаступлений Сил обороны Украины. Тем не менее идею переноса боевых действий на территорию врага командование рассматривало еще в 2022 году.

Об этом рассказал генерал-майор Виктор Назаров, который был главным советником экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в интервью BBC News Украина.

В разговоре с журналистами он заявил, что Курская операция оказалась успешной в первую очередь из-за фактора внезапности. Операцию удалось удержать в тайне, что привело к тому, что россияне сперва не могли оказать сопротивление ВСУ.

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По словам Назарова, изначально подобную операцию планировали провести в Белгородской области. Он поделился, что Залужный в декабре 2022 года предлагал начать наступление на этот регион, чтобы лишить оккупантов возможности бить по Харькову.

"Речь шла о том, чтобы провести наступление на территории РФ. В общем направлении где-то на стыке Курской и Белгородской областей, в общем направлении на Белгород", - объяснил Назаров.

Генерал-майор подчеркнул, что у этой операции было несколько целей, одной из которых являлась стабилизация фронта на Донбассе. Также он добавил, что боевые действия на территории РФ планировались для того, чтобы ослабить экономический и энергетический потенциал врага.

Бои в Курской области - важные новости

Ранее в Курской области ликвидировали вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова. Он был командиром добровольческого отряда "Тигр", сформированного летом 2022 года.

Кроме того, в Курской области бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" ВСУ за один бой сожгли технику россиян на 5 млн долларов. Враг пытался штурмовать тяжелой техникой, но наткнулся на сопротивление украинцев.

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