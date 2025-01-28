Он отметил, что потери от удержания Курщины слишком велики.

Курская операция на данный момент работает против украинских Сил обороны, при этом потери от нее несоизмеримы с преимуществами, которые она принесла. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

"Она работает против нас. Это мое глубокое убеждение, пусть на меня обижаются. Когда говорят: мы променяем Курскую область... Вы знаете, возможно, не будет на что менять. Мы теряем столько территории, а та Курская область - 420 квадратных километров", - отметил он.

Он напомнил, что Великая Новоселка фактически захвачена, как и Курахово, до выхода из Торецка "остались считанные дни", Часов Яр, возможно, продержится еще месяц-полтора. Покровск - под угрозой.

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"Представим негативный вариант, как в том меме: "Не нужен нам ваш интернет". "Не нужна нам Курская область, оставляйте себе". У них таких Судж тысячи, и таких дорог, как мы там держим, десятки тысяч. Что нам делать с той Суджей?", - отметил эксперт.

Комментируя информацию о том, что одной из целей Курской операции была защита Сумской области от вторжения, Ступак отметил, что сейчас Сумщина начала страдать еще больше, потому что туда прилетает огромное количество баллистики.

"Россияне бьют по нашим тылам, и это понятно. На Харьковщину, на Полтавщину прилетает регулярно. Поэтому сказать, что мы защитили... Это дискуссионный вопрос", - отметил эксперт.

Он считает, что количество потерь и достижений для Украины от Курской операции несоизмеримо:

"Если посчитать после войны, сколько мы потеряли людей погибшими, ранеными, сколько потеряли техники и территорий в соседних регионах, чтобы держать Курщину, - я думаю, для нас будет не очень приятная оценка".

Курская операция - новости

Ранее Иван Ступак отмечал, что те северокорейские войска, которым удалось выжить на войне против Украины, могут вернуть обратно в КНДР, чтобы они передали свой опыт новой партии военнослужащих

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский назвал основные выводы, которые можно сделать спустя шесть месяцев Курской операции. В частности, по его словам, необходимо не только обороняться, но и наступать и учиться беречь жизни военных.

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