По его словам, исчерпывается именно технологическая возможность, а не количество солдат.

До конца сентября или до первых чисел октября наступательный ресурс российских оккупационных войск иссякнет. Ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ, Алексей Гетьман отметил, что есть уже признаки того, что противник выдыхается.

"Об этом можно сказать даже без определенных признаков, потому что это технологические моменты. Не может любая армия продолжать долговременные наступательные действия, год или полтора. Это не потому, что какая-то армия хорошая и может это делать, а другая - плохая, потому что наступление готовится технологически. Думаю, до конца сентября иссякнет наступательный ресурс противника или, возможно, до каких-то первых чисел октября. Россияне готовились к этому наступлению примерно полгода", - рассказал он в эфире "Эспрессо".

Как пояснил военный, подготовка - это не куча людей с техникой собирается в наступление. Происходит тщательный процесс подготовки, того, как будет работать логистика, взаимодействие, система связи и кто и куда движется. По словам Гетьмана, исчерпывается именно технологическая возможность, а не количество солдат. Он добавил, что неправильно считать, что достаточно лишь добавить людей и те продолжат наступление.

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"Нет, не могут. Наступления так не делаются. Армия так наступать не может. Если они просто будут добавлять людей и бросать их, то тогда просто будут стоять на одном месте. Повторю, наступление россияне готовили полгода, а то, что они подготовили, - ресурс, технологический, не только человеческий, он исчерпывается. Что касается признаков этого, то, во-первых, на некоторых местах мы делаем контрнаступательные действия, удары и контрудары, забираем утраченные позиции. Пусть это 10-20 метров, но есть сам факт. А те участки, где враг наступал, если посмотреть внимательно, то они сужаются. То есть места фронта, по которым делались мощные наступательные действия оккупантов, сужаются, а это значит, что они исчерпываются", - объясняет майор запаса.

Однако, уменьшение наступательных возможностей еще не означает, что россияне остановятся и больше не будет массивных, мощных действий.

Война в Украине - ситуация на фронте

Российские оккупанты ежедневно штурмуют малыми пехотными группами позиции ВСУ за каналом в Часовом Яру.

Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что российские оккупанты в ближайшей перспективе изменят свои приоритеты и главным направлением станет не Покровское, а Кураховское.

На юге Украины - на Ореховском (Запорожье) и Приднепровском (Херсонщина) направлениях после некоторого уменьшения атак российские оккупанты снова заметно увеличили количество обстрелов и атак по суше.

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