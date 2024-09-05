За сутки враг потерял 20 единиц вооружения и военной техники, в том числе наземный дрон и четыре лодки.

На юге Украины - на Ореховском (Запорожье) и Приднепровском (Херсонщина) направлениях после некоторого уменьшения атак российские оккупанты снова заметно увеличили количество обстрелов и атак по суше.

Как сообщил в эфире телемарафона представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий, подразделения ВСУ продолжают ведение оборонительной операции, наносят противнику огневое поражение. Также, по возможности, Силы обороны принимают меры для улучшения своего тактического положения и устойчивости обороны.

"Можно сказать, что после небольшой относительной паузы на южных направлениях постепенно растет количество атак и обстрелов противника", - сказал Лиховий. Видео дня

Он отметил, что в прошлые недели пехотных атак было значительно меньше, или в некоторые дни не происходило вообще. При этом, например, за 3 сентября Силы обороны отбили 11 штурмов, вчера - 7. В частности, 4 сентября две атаки противника отражены на Ореховском направлении, в районе населенного пункта Роботино, который уже разрушен до основания оккупантами.

"Выглядит как попытки наступать малыми пехотными группами... Враг получает при этом огневое поражение. Например, вчера во время одной из таких атак, он был разбит вдребезги - было два "двухсотых" россиянина, при этом потерь наших позиций не допущено. Позавчера там было несколько атак - несколько оккупантов убиты, несколько ранены...", - сказал спикер.

По его словам, на Приднепровском направлении, в районе плацдармов ВСУ на левом берегу Днепра, севернее Крынок, на островах, российские захватчики вчера атаковали позиции Сил обороны 5 раз.

"Они пытались ближе продвинуться к нашим позициям с направления населенного пункта Казачьи Лагеря. Получили жесткий отпор, понесли потери и отошли. Это так же происходит малыми пехотными группами, но с учетом специфики местности - с лодками, с другими средствами, чтобы преодолевать водные преграды. При этом лодки врага уничтожаются", - рассказал Лиховий.

В частности, по его словам, за вчера уничтожено 4 лодки. В целом враг потерял 20 единиц вооружения и военной техники: портативную станцию радиоэлектронной борьбы, 5 артиллерийских систем, 8 единиц автобронетехники, разведывательный БпЛА. Поражены полевой пункт боеснабжения, 2 наблюдательных пункта, 6 блиндажей, огневая позиция, место хранения ГСМ, место хранения военно-технического имущества и место проживания личного состава врага.

Лиховий обратил внимание на то, что 4 сентября уничтожен российский наземный дрон.

"Стоит выделить наземный дрон, который уничтожен в районе населенного пункта Марфополь - на Гуляйпольском направлении... В общем, в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 76 человек", - добавил военный.

Он также рассказал, что российские войска все время применяют отравляющие вещества, которые сбрасывают на украинских защитников с коптеров, беспилотников.

"За август они сбросили около 200 таких боеприпасов с отравляющими веществами. Это на всей протяженности линии соприкосновения в операционной зоне "Таврии". В основном, это происходит на Запорожье. За вчера таких сбросов было 13", - сказал Лиховий.

Ситуация на юге - что известно

Напомним, Херсон, который уже был под российской оккупацией, ежедневно подвергается вражеским обстрелам и есть опасения, что захватчики попытаются вновь захватить город. По мнению военных, форсирование Днепра в этом направлении сейчас невозможно, потому что ВСУ достойно отражают атаки на островах.

По словам представителя оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрия Лиховия, наступление городу не грозит, хотя бы потому, что ВСУ продолжают удерживать плацдармы на левом берегу Днепра, немного оттесняя противника от реки. Собственно это является определенным основанием для уменьшения опасности форсирования Днепра со стороны оккупантов, которые при этом удерживают там значительное присутствие.

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