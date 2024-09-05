Сейчас идет борьба за то, чтобы быстрее истощить РФ и не истощиться самим.

Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что российские оккупанты в ближайшей перспективе изменят свои приоритеты и главным направлением станет не Покровское, а Кураховское.

Как пишет Liga.net, по мнению эксперта, захватчики будут наступать на Покровск не фронтально, а в лоб. Сейчас ВСУ несколько стабилизировали ситуацию и им удается сдерживать противника. Враг за последние три дня не имел существенных успехов.

"Далее, допустим, россияне попытаются атаковать на юге через Селидово, где идут активные боевые действия. Здесь горячая точка, через которую они будут пытаться двигаться в сторону Курахово. И уже оттуда флангом двинуться к Покровску. Такая же ситуация и на севере. Сначала враг будет пробовать идти к Мирнограду, перерезая логистическое сообщение из Покровска и пытаясь обходить с севера. Это тактика "клещей", которую Россия неоднократно использовала во время полномасштабного вторжения", - пояснил Мусиенко.

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Однако за все время полномасштабной войны оккупанты не проводили таких операций без охватывающих ударов. Так происходило и в Бахмуте, и в Авдеевке. Поэтому сейчас противнику надо идти с флангов. Россияне будут пытаться брать ВСУ в полуокружение или окружение, перерезая логистику и создавая проблемы.

"А каким образом это можно сделать, если будут удары в лоб? Никаким, фронтальными тоже. Курахово, как по мне, недооцененная угроза, потому что сейчас о Покровске говорят, но там есть вызовы для наших сил, хотя там хорошие линии обороны. Кураховское, Покровское и Угледарское направления - самые большие точки приложения усилий врага. Украинские военные сдерживают их", - рассказывает эксперт.

Он отмечает, что у захватчиков не все хорошо с так называемым стремительным направлением. Противник начал испытывать недостаток сил по некоторым параметрам, хотя и продолжает наступать. Сейчас идет борьба за то, чтобы быстрее истощить РФ и не истощиться самим.

Война в Украине - последние новости

Как пишет Forbes, ВСУ не собираются отдавать Селидово даже под угрозой окружения. Захват Селидово крайне важен для обеих сторон. Пока украинцы держатся на юге, они представляют угрозу для левого фланга российской 2-й общевойсковой армии и 90-й танковой дивизии - основных частей местной российской группировки войск, которые движутся к Покровску.

После того, как украинские войска начали освобождать часть Курской области РФ, "российские операции сосредоточены исключительно в районе Покровска". Захватчики "будто замораживают другие фронты", поделился мнением аналитик по войне в Украине в Европейском совете по международным отношениям Густав Грессель

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