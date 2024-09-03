Денис Попович заявляет о существующей угрозе окружения группировки наших войск.

Россияне смогут развернуть наступление на Покровск, если им удастся захватить Селидово, где сейчас идут жесткие бои. Об этом сказал военный обозреватель Денис Попович в интервью на Radio NV, говоря о ситуации возле Покровска в Донецкой области.

"Бои в городе (Покровске - УНИАН) вполне вероятно, что будут, поскольку враг будет пытаться дальше продвигаться. Но на сегодняшний день у него есть другая задача. Они дальше пытаются штурмовать Селидово, поскольку это необходимо, чтобы обеспечить наступление на Покровск. Они пытаются дальше расширять свой фланг, обеспечивать свои фланги, расширять этот выступ Покровский с юга", - сказал Попович.

По его словам, российские войска атакуют в сторону Невельского, в сторону Красногоровки, Галициновка - в центре внимания.

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"Там есть угроза окружения определенной группировки наших войск, которая находится как раз в районе этих населенных пунктов", - считает Попович.

По его версии, в дальнейшем возникнет угроза и для Курахово в случае продвижения россиян.

"В случае захвата Селидово, которое держится на сегодняшний день, и там довольно жесткие бои идут, они смогут развернуть уже наступление на Покровск. До которого и так остается около 10 км", - сказал обозреватель.

Он уверен, что гражданским стоит покинуть Покровск, поскольку штурмы россиянами украинских городов в частности Часового Яра, Бахмута, Марьинки и других свидетельствует, что населенные пункты идут "под снос".

Покровск - последние новости

Как сообщал УНИАН, аналитик Forbes Дэвид Экс писал, что под Покровском в окружение могут попасть четыре украинские бригады. По его информации, российские войска обошли украинские силы, удерживающие линию между селом Мемрик и рекой Волчья. В результате образовался открытый выступ, который "при нескольких решительных маневрах россиян может превратиться в ловушку для сотен украинских военных".

Сейчас на Покровское направление в Донецкой области россияне бросают вперед "все, что может двигаться и наступать", отмечает главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий также говорит, что украинцам не обойти боев за Покровск. По его словам, россияне смогут дойти до Покровска, но это не значит, что они возьмут город под свой контроль. Дикий отметил, что в обороне в городской застройке, в близких боях, украинские военные "очень сильны".

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