В Украине ликвидировали подполковника армии РФ Георгия Петрунина. Он был военным комендантом Самары, имел боевой опыт в Чечне и Сирии.
Об этом сообщает международное волонтерское сообщество InformNapalm и российские пропагандистские издания.
"Военный комендант Самары подполковник Георгий Петрунин вернулся как груз 200 из Украины", – говорится в сообщении.
В то же время "Комсомольская правда" сообщает, что оккупант погиб еще в конце марта, а похоронили его 5 апреля в Волгограде. Издание уточнило, что Петрунин "прошел Чечню и Сирию, но погиб в Украине".
Напомним, что ранее Украине ликвидировали еще одного командира мотострелкового батальона РФ. На этот раз "судьба оккупанта" настигла майора Руслана Петрухина.