Российский оккупант ранее воевал в Чечне и Сирии.

В Украине ликвидировали подполковника армии РФ Георгия Петрунина. Он был военным комендантом Самары, имел боевой опыт в Чечне и Сирии.

Об этом сообщает международное волонтерское сообщество InformNapalm и российские пропагандистские издания.

"Военный комендант Самары подполковник Георгий Петрунин вернулся как груз 200 из Украины", – говорится в сообщении.

В то же время "Комсомольская правда" сообщает, что оккупант погиб еще в конце марта, а похоронили его 5 апреля в Волгограде. Издание уточнило, что Петрунин "прошел Чечню и Сирию, но погиб в Украине".

Напомним, что ранее Украине ликвидировали еще одного командира мотострелкового батальона РФ. На этот раз "судьба оккупанта" настигла майора Руслана Петрухина.

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