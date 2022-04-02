В Украине ликвидировали еще одного командира мотострелкового батальона РФ. В этот раз "судьба оккупанта" настигла майора Руслана Петрухина.
Об этом сообщается на странице волонтерского проекта InformNapalm в Telegram.
"#груз200 командир мотострелкового батальона по вооружению 38-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригады 35-й Армии Восточного военного округа майор Руслан Петрухин", - указано в сообщении.
В волонтерской организации также отметили, что Петрухину напрасно "не сиделось дома". Российский майор отправился в Украину под предлогом "денацификации". Он поехал в чужую страну убивать украинцев, а в результате умер сам.
"Такая судьба у многих оккупантов во все времена", - добавили в InformNapalm.
В России смерть оккупанта преподносят, будто тот совершил "героический поступок". В сообществах страны-агрессора пишут, что Петрухин был родом из Узбекистана и жил в Оренбургской области.
Ранее УНИАН уже сообщал, что армия РФ продолжает нести потери в Украине. В больницу в Попасной попали 30 "кадыровцев".