Росс рассказал, какие проблемы со здоровьем испытывает кремлевский диктатор.

Проблема со здоровьем российского диктатора Путина заключается в неконтролируемости конечностей и артикуляционного аппарата.

Об этом рассказал известный астролог Влад Росс, передает "Апостроф".

По наблюдениям Росса, Путин временами впадает в состояние "ступора" и не в состоянии контролировать собственные телодвижения и речь. Из-за этого, считает астролог, была отменена ежегодная конференция Путина с россиянами, которая традиционно длится до шести часов.

"Действительно, он не управляет своими ногами, они у него постоянно двигаются. Так может вообще неожиданно впасть в ступор, вообще ничего не произносить, не говорить, заикаться. Поэтому была отменена эта ежегодная ситуация, где он отвечает на вопрос - конференция, рассчитанная на пять или шесть часов - потому что Владимир Путин не может руководить собственным здоровьем", - сказал астролог.

Росс также утверждает, что на недавнем экономическом форуме в Санкт-Петербурге был настоящий Путин, а не двойник. Но есть один нюанс - диктатор, по словам астролога, "был наколот всеми медикаментами, без которых он не может обходиться".

"Путин был "в экстези". Накололи ему экстези, хватило его на 1,5-2 часа" на петербургском форуме. Смерть подкрадывается незаметно. Если человек, у которого четвертая стадия рака и уже начались такие ситуации, где его нужно откачивать, когда у него метастазы пошли, то, видимо, ему уже недолго осталось жить", - спрогнозировал астролог.

Росс также назвал точную дату перелома в войне и спрогнозировал, когда она закончится.