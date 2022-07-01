Противники пообещали решить проблему на протяжении нескольких дней.

Оккупанты решили не запускать в срок поезда из аннексированного Крыма на захваченную материковую часть Украины - в Херсон и Мелитополь.

В пятницу, 1 июля, поезда не поедут по маршруту Джанкой - Херсон и Джанкой - Мелитополь, написал в Telegram самопровозглашенный "глава" Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, железнодорожное сообщение не запустят вовремя, поскольку на железнодорожной линии не завершены до конца "работы по обеспечению безопасности".

Псевдочиновник добавил, что мероприятия по обеспечению безопасности будут завершены на протяжении нескольких дней.

"…Приносим извинения всем купившим билеты. Гарантирую, что все затраты будут либо компенсированы, либо ваш билет сохранит свою актуальность после корректировки расписания…", - пообещал Аксенов.

Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона сказал, что оккупанты объявили о запуске с 1 июля поезда из этого города в Джанкой.

"…Они решили запустить пассажирский поезд, чтобы живым щитом прикрываться, ведь используют железную дорогу для перевозки военной техники", - заявил глава Мелитополя.

Напомним, Россия незаконно аннексировала украинский Крым весной 2014 года.

Рано утром 24 февраля 2022 года РФ решилась на полномасштабное вторжение в Украину. Противникам удалось взять под контроль часть востока и юга нашей страны.

В конце мая СМИ узнали, что в Мелитополе украинским партизанам удалось взорвать железнодорожные пути.

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