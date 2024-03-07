О вероятности заморозки конфликта может сказать только один человек, уверен Морозов.

Боец "Легиона "Свобода" Максим Морозов предположил возможность замораживания российско-украинской войны и призвал цепляться за каждую возможность победить. Об этом он говорил в эфире проекта "Тема с Мосейчук".

"В Киеве очень много негатива, который приходит к унынию, - говорит Максим Морозов о посещении тыла. - Общаешься с воинами - уныние, общаешься с людьми - уныние. Общаешься с волонтерами, то даже на волонтерские миссии уже не хватает людей".

Военный признался, что такие настроения его "триггерят". Поэтому призывает брать пример с азербайджанского народа.

"...Перетерпеть. Независимо от изменений власти в Европе и Америке - дождаться своего шанса. Да, они "приморозили" (карабахскую войну - ред.). Азербайджан знал, что он не может. Если у нас уважаемые эксперты и уважаемые военные увидят, что у нас нет шанса (сейчас - ред.) - надо использовать тот, который нас приведет к победе", - рассуждает военный.

При этом, о вероятности замораживания конфликта может сказать только один человек, уверен Морозов.

"Заморозка возможна, другие шансы - все возможно. Об этом должен сказать сейчас Верховный Главнокомандующий. Так сложилась судьба, что реальная власть сейчас у Президента", - сказал Максим Морозов.

Война в Украине - ситуация на фронте

Ореховское направление заметно активизировалось по сравнению с предыдущими несколькими неделями, когда были дни вообще без штурмовых действий со стороны россиян или несколько штурмов за день. Вчера было отражено 16 атак противника и враг активно пытался атаковать сегодня.

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