Бахмут стоял, стоит и будет стоять, считает экс-советник ОПУ.

Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал ситуацию на фронте, в частности рассказал об успехах защитников Украины вблизи Бахмута.

"Российская пропаганда красиво все рисует, но как известно, чем красивее пропаганда - тем меньше реального успеха. Ничего у них не вышло из того, что они собирались делать, не получается у них одним словом. На Купянском направлении их наступление затормозилось, на Лиманском направлении они что-то пытаются, но темпы упали и мы их отодвинули. Пока что там определенная пауза, но злые языки говорят, что россияне тихонько стягивают туда подкрепление", - сказал Арестович.

По мнению Арестовича, ситуация сложная на Донбассе, хоть и ВСУ ловко уничтожают врага.

"Они бодаются возле Марьинки, а также пытаются окружить Авдеевку, но ключ - это Бахмут. Злые языки говорят, что восточную часть Бахмута оккупанты захватили, но это же злые языки. Наше командование говорит, что Бахмут стоял, стоит и будет стоять. К северу от Бахмута мы даже сходили туда, хорошенько пинков надавали им, по словам злых языков кстати. Впрочем, ситуация все равно там тяжелая", - добавил Арестович.

Ситуация в Бахмуте

В городе Бахмут и его окрестностях уже несколько месяцев идут сверхтяжелые бои. Украинские воины продолжают героически защищать город-крепость.

По данным ISW, российские военные и наемники ВПК "Вагнера" продолжили атаковать Бахмут, но не осуществили никаких заявленных продвижений в черте города и окрестностей 11 марта.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что позиция не отходить из Бахмута, для захвата которого россияне привлекают все возможные ресурсы, и усилить там оборону была поддержана на заседании Ставки единодушно.