Важным фактором, по словам Снегирева, является географическое расположение Бахмута.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что захват Бахмута Донецкой области имеет не только военную и политическую цель, но и экономическую. Так российские захватчики могут решить проблему поставок воды на оккупированную часть Донетчины.

"Взятие Бахмута дает возможность продвижения к агломерации городов Краматорск, Славянск – это основные центры обороны Вооруженных сил Украины. Второе. Взятие Бахмута дает возможность контроля над водозабором. То есть, кроме военных и политических задач решается и экономическая – бесперебойные поставки питьевой технической воды на оккупированные территории Донецкой области", – объяснил он в эфире телеканала FREEДОМ.

Кроме того, по словам Снегирева, важным фактором является географическое расположение Бахмута.

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"Расстояние от Бахмута до Волновахи, а Волноваха – это ключевая железнодорожная станция, по которой перебрасывают личный состав, бронетехнику, горюче-смазочные материалы, – около 40 км. То есть основной ключевой хаб транспортный российских оккупантов находится в зоне огневого влияния Вооруженных сил Украины", – отметил он.

В то же время основным фактором, по мнению Снегирева, в этом вопросе является политическая составляющая.

"И вот это самое главное. Российским оккупантам нужны какие-то победы более весомые, чем взятие населенного пункта Сакко и Ванцетти, в котором до войны проживало трое гражданских", – добавил военный эксперт.

Бои за Бахмут

Ожесточенные бои за город-крепость Бахмут не прекращаются с августа 2022 года. За эти месяцы российские оккупанты почти полностью уничтожили некогда крупный город Донецкой области постоянными обстрелами, превратив его в руины. Несмотря на такие сверхсложные условия, украинские военные продолжают героически держать оборону города.

Бои продолжаются уже на окраинах и некоторых улицах Бахмута. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что то, что украинские защитники сейчас удерживают город-крепость, будет очень полезным для армии и страны уже в ближайшем будущем.

Британская разведка сообщает, что наемники ЧВК "Вагнер" существенно продвинулись в Бахмуте в последние дни. По данным разведчиков, "вагнеровцы" захватили большую часть восточной половины города.

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