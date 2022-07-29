Выявленное имущество и корпоративные права 19 украинских предприятий, которые контролировались российскими корпорациями, суд передал в управление АРМА.

Национальная полиция обнаружила активы 19 украинских компаний, подконтрольных РФ и ее резидентам, которые могли использоваться в подрывной деятельности против Украины.

Об этом НПУ сообщила на своей странице в Facebook.

Отмечается, что во время досудебного расследования в уголовном производстве по фактам диверсии и ведения агрессивной войны (ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 Уголовного кодекса Украины) правоохранители установили 19 компаний, которые подконтрольны РФ. Активы российских корпораций составляют более 7,75 млрд грн, в том числе и в офшорах.

Выявленное имущество и корпоративные права 19 украинских предприятий, которые контролировались российскими корпорациями "Ростех", "Роснефть", "Газпром", "РусАл", "Росатом", "Группа ГМС", "Татнефть" и российскими банками, суд передал в управление АРМА.

Также были переданы объекты недвижимого и движимого имущества стоимостью в сотни миллионов гривен.

Досудебное расследование проводит СБУ при оперативном сопровождении Нацполиции. Процессуальное руководство осуществляет Офис генпрокурора.

Напомним, во Франции проверят активы приближенных к Путину олигархов.

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