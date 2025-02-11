Пилот-оператор БПЛА батальона "Гроза" мастерски уничтожил российский дрон-камикадзе, который атаковал украинские позиции.

Момент снятого с нескольких ракурсов воздушного боя опубликован на странице Первой Президентской бригады Национальной гвардии Украины "Буревій" в социальной сети Facebook.

Сообщается, что российские захватчики с помощью дрона осуществляли "сброс" на украинские позиции, поэтому оператор БПЛА решил сбросить сетку на беспилотник противника. Когда это не удалось, он пошел на таран и одолел его в воздушном бою.

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