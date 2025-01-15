Местные власти подтвердили информацию об атаке и пожаре.

Воронежская область РФ находится под атакой беспилотников. На территории нефтебазы в одном из районов вспыхнул мощный пожар.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Информацию об атаке БПЛА и их "падении" на территорию нефтебазы подтвердил и губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"В результате падения нескольких БПЛА в одном из районов области произошло возгорание на территории нефтебазы. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте инцидента работают оперативные службы", – написал он в телеграм-канале.

Издание Astra уточняет, что пылает в Лисках Воронежской области.

В сети уже публикуют видео с последствиями атаки:

Атаки по РФ: другие новости

В ночь на 14 января Служба безопасности Украины вместе с Силами обороны атаковали несколько объектов на территории РФ. Как отметили источники УНИАН, были поражены объекты в Тульской, Саратовской и Брянской областях страны-агрессора.

В частности, "прилетело" по складам боеприпасов на аэродроме "Энгельс", Брянскому химическому заводу, Алексинскому химическому комбинату и Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу.

Ночью 15 января БПЛА заметили в Тамбовской области РФ. Сообщалось об ударе по спритзаводу.

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