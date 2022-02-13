По предварительной информации, некоторое количество американских сотрудников на автомобилях покинули оккупированный город.

Американские сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в воскресенье, 13 февраля, начали покидать Донецк.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свой источник.

По данным агентства, некоторое количество наблюдателей на автомобилях покинули оккупированный город на фоне опасений по поводу возможного российского вторжения в Украину.

В Организации на запрос журналистов о комментарии пока не ответили.

Ранее, в январе, постоянный представитель США при ОБСЕ, посол Майкл Карпентер заявлял, что надо быть готовыми к обострению ситуации на границе с Украиной со стороны Российской Федерации.

Напомним, Соединенные Штаты и их союзники уже призывали своих граждан немедленно покинуть Украину, так как нападение России может произойти в любой момент.

Россия в свою очередь обвинила западные страны и СМИ в распространении лжи.

Тем временем из-за угрозы российской агрессии Канада и Австралия эвакуируют свои посольства из Киева. А Германия переносит консульство из Днепра во Львов и сокращает штат посольства в Киеве.

Вас также могут заинтересовать новости: