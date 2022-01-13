В то же время дипломат подчеркнул, что США вместе с союзниками и партнерами готовы применить санкции в случае эскалации со стороны РФ.

Постоянный представитель США при ОБСЕ, посол Майкл Карпентер заявляет, что надо быть готовыми к обострению ситуации на границе с Украиной со стороны Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Карпентер сказал во время виртуального брифинга для журналистов на платформе ZOOM по итогам заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

"Я не могу на самом деле говорить о намерениях России. Вы должны спросить Кремль, но, как я говорил ранее, мы видели большое и беспрецедентное наращивание российских сил. Десятки тысяч военных, а теперь около ста тысяч боеспособных военных находятся на международной границе с Украиной. Мы видели все типы современного вооружения, артиллерийские системы, системы радиоэлектронной борьбы, боеприпасы и другие. Это оставляет много вопросов. Это вызывает много вопросов о том, каковы российские намерения", - подчеркнул Карпентер.

"Нам надо отнестись к этому очень серьезно. Мы должны быть готовы к возможности, что может быть эскалация. И именно поэтому президент Байден сказал, что Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами готовы применить "огромную цену", - заявил посол.

Читайте такжеУ Лаврова после провальной встречи с НАТО шантажируют Украину "тяжелым сюжетом"В то же время дипломат отметил, что путь санкций не является тем вариантом действий, которому отдается преимущество.

По его словам, США хотят выбрать путь для деэскалации и дипломатии.

"Мы хотим серьезной и энергичной дипломатии, чтобы выяснить, существуют ли направления, по которым мы можем иметь точки соприкосновения, и по которым мы можем лучше понимать друг друга", - сказал Карпентер.

"Гарантии безопасности" для России

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января в Женеве состоялся диалог по стратегической стабильности между США и РФ, 12 января - заседание Совета НАТО-Россия, а сегодня, 13 января, - заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявили о консолидированной поддержке Украины в условиях неправомерных ультиматумов со стороны Российской Федерации.

Постоянный представитель США при ОБСЕ, посол Майкл Карпентер решительно выступил против шантажа и агрессии Российской Федерации.

В Брюсселе 12 января на заседании Совета НАТО-Россия обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение возле Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали Россию вывести войска из Украины, в том числе из Крыма.

Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" в отношении принятия новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.