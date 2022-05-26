Оккупанты проводят перегруппировку подразделений и накапливают большое количество военной техники.

На Запорожском направлении оккупанты усиливают свои группировки в Пологовском и Васильевском районах области. Вероятно, для возобновления наступательных действий в направлении Васильевка – Каменское, а также в направлении Орехова и Гуляйполя.

Об этом говорится в сообщении Запорожской ОВА в телеграмм-канале.

"Враг осуществляет перегруппировку своих подразделений, аккумулирует на оккупированных территориях большое количество военной и тяжелой автомобильной техники", - говорится в сообщении.

Также в ОВА предупредили, что сохраняется вероятность ракетных и авиационных ударов по области.

Как сообщал УНИАН, 25 мая оккупанты ударили крылатыми ракетами по Запорожью. Это произошло утром в 05:13. Россияне выпустили четыре крылатые ракеты по Запорожью, одну из них сбила украинская ПВО.

А 12 мая русские войска запустили крылатую ракету по Запорожью. Она попала в заповедную часть острова Хортица, вызвав пожар. После обследования территории поражения, никаких разрушений инфраструктуры не обнаружено.

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