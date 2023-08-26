Россияне поселили оккупантов посреди мирных жителей, подвергая их опасности.

Россияне стянули на Запорожское направление 1,5 тысячи бурятов. Их расквартировали в одном из населенных пунктов.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке, российские оккупанты цинично продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права. Буряты были размещены в гражданских зданиях, используя мирных жителей в качестве живого щита.

"Так, в населенном пункте Осипенко Запорожской области 23 августа отмечено прибытие до 1500 военнослужащих российских оккупационных войск бурятской национальности, которые незаконно расквартированы в гражданских домах с местными жителями и на территории местной больницы", - отметили в ГШ.

Ситуация на Запорожском направлении

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Тем временем Россия активно готовится к "выборам" на временно оккупированных территориях Запорожской области, но "не учла негативный опыт организации псевдореферендума". В регион свозят россиян и "кадыровцев".

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