Местное население с украинскими паспортами заставляют получить российские.

Россия активно готовится к "выборам" на временно оккупированных территориях Запорожской области, но "не учла негативный опыт организации псевдореферендума".

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке, в одном из населенных пунктов планируется проведение "выборов" в смешанном формате: показательное голосование на участках и обход квартир и домов. Обход домов предполагается начать заблаговременно.

"Начиная с 30 августа этого года представители оккупационной власти начнут обход квартир для сбора голосов. Кроме того в этом регионе появляются лица, которых привозят с территории РФ и расселяют в заброшенных домах местных жителей. Данный факт связан с подготовкой фальсификации голосования и создания нужной картинки для российских медиа", - сообщает Генштаб.

Также усиливается давление на местное население с требованием получать российские паспорта в частности, вводится требование, что оплата коммунальных услуг, интернета и мобильного телефона невозможна без российского гражданства.

"С целью усиления давления на местное население в данном регионе отмечается увеличение численности военнослужащих чеченской национальности, которые ведут себя очень агрессивно и жестко относятся к нарушению комендантского часа местным населением", - говорится в сообщении.

Ситуация на Запорожском направлении

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Вместе с тем, появляется информация о панике среди россиян на фоне наступления ВСУ. Как сообщает партизанское движение "Атеш", на Запорожском направлении группа российских захватчиков отказалась штурмовать украинские позиции.

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