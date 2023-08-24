В эти сутки по всей линии фронта произошло в общей сложности 26 боевых столкновений.

Силы обороны Украины сдержали наступление оккупантов на Марьинском направлении, оставили без успеха действия врага на Купянском и Авдеевском. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, информируя об оперативной обстановке с российским вторжением.

Как отмечается, в эти сутки произошло в общей сложности 26 боевых столкновений. В частности, на Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области, на Авдеевском направлении - в районе южнее Авдеевки Донецкой области.

"На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах северо-восточнее Новомихайловки и Марьинки Донецкой области", - говорится в сообщении.

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Россияне наносили сегодня авиационные удары по позициям ВСУ и населенным пукнтам на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Марьинском, Шахтерском, Запорожском, Херсонском, Северском и Слобожанском направлениях. Также оккупанты продолжали обстрелы украинских территорий из минометов и артиллерии.

В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Ситуация на фронте-что известно

Как сообщал УНИАН, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сегодня заявила, что ситуация на Востоке остается сложной, но силы обороны Украины продвигаются в условиях отчаянного сопротивления российских оккупантов. Так, на Купянском направлении враг не оставляет попыток наступать и продолжает осуществлять многочисленные обстрелы, пытаясь поразить инфраструктуру.

Также, по словам Маляр, на Лиманском направлении враг безуспешно штурмует с целью вытеснения украинских войск в районах Серебрянского лесничества, Кременной, Белогоровки Луганской области. Кроме того, она подчеркнула, что сейчас на этом направлении враг планирует перегруппироваться и заменить войска.

Заместитель министра отметила, что на Бахмутском направлении тоже продолжаются активные бои, Враг постоянно атакует, используя бронетехнику и авиацию.

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