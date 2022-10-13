Бывшему секретарю Алешковского горсовета, которого противник назначил "вице-мэром" захваченного города, сообщено о подозрении.

Служба безопасности Украины разоблачила еще нескольких приспешников врага во время стабилизационных мер на деокупованих территориях юга и востока Украины, среди них есть депутат запрещенной партии ОПЗЖ.

Как сообщил пресс-центр СБУ, они входили в состав местных оккупационных администраций и помогали агрессорам проводить репрессии против украинцев.

Отмечается, что во время расследования сотрудники СБУ собрали неопровержимые доказательства вины злоумышленников в преступлениях против государственной безопасности Украины.

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"Так, в деоккупированном Лимане контрразведка Службы безопасности задержала местную жительницу, которая добровольно согласилась сотрудничать с агрессорами. Установлено, что после начала полномасштабного вторжения она призвала людей поддержать захватчиков. За это оккупанты предложили ей возглавить так называемое "управление труда и соцзащиты населения" во временно захваченном городе. Перед назначением на "должность" ее направили в оккупированное Енакиево для прохождения "идеологических курсов" относительно правил распространения кремлевского режима. После этого коллаборантка пыталась сформировать "штат" псевдоучереждения и проводила личные собеседования с потенциальными "кандидатами", - говорится в сообщении.

Также, как отметили в СБУ, она помогала агрессорам собирать учредительные данные на участников АТО, которые проживали на территории города. Задержанной сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Еще один коллаборант задержан в деоккупированном Нововоскресенском Херсонской обалсти. Задержанным оказался руководитель местной оккупационной администрации.

Злоумышленник агитировал за поддержку захватчиков, пытался заставить местных педагогов сотрудничать с ними, а также "сдавал" украинских активистов, в частности участников движения сопротивления.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, СБУ задокументировала коллаборационную деятельность так называемого "первого заместителя военно-гражданской администрации" временно оккупированного города Алешки в Херсонской области. До этого он был депутатом местного совета от ОПЗЖ.

"Предатель присоединился к агрессорам после захвата части региона. Он помогает им в материально-техническом обеспечении, в частности поставлял оргтехнику в оккупационную администрацию. Также он подписывает незаконные поручения по выполнению московских указаний в захваченном городе. Сотрудники СБУ установили местонахождение коллаборанта и зафиксировали маршруты его перемещения. Продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности за преступления против Украины", - проинформировали в спецслужбе.

Контрнаступление Украины и освобождение части Донецкой и Херсонской областей - важные новости

Армия Украины пошла в контрнаступление в конце августа. 1 октября стало известно, что в Лимане наши воины уже подняли государственный флаг, но там еще продолжались боевые действия. 2 октября Лиман был полностью зачищен от войск РФ.

8 октября Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило, что в двух громадах Донецкой области от оккупантов освобождены 40 населенных пунктов.

По состоянию на 9 октября на Херсонском направлении украинские воины освободили более 1 170 кв. км территории. 12 числа стало известно, что украинская армия на Херсонщине деоккупировала еще пять населенных пунктов.

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