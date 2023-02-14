Никаких других деталей об обстоятельствах смерти британца не сообщается.

Гражданин Великобритании погиб в Украине. Это уже восьмой британец, погибший на украинской территории.

"Мы поддерживаем семью британского гражданина, который умер в Украине, и находимся в контакте с местными властями", - цитирует Министерство иностранных дел Великобритании издание Sky News.

При этом никаких других деталей об обстоятельствах смерти британца не сообщается.

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Стоит отметить, что это уже восьмой погибший британец с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

Война в Украине - что известно

21 сентября из российского плена вернули 215 человек. В ОПУ сообщили, что 200 защитников Украины обменяли на народного депутата, одного из лидеров "ОПЗЖ" и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

При этом из плена РФ освободили 10 иностранных военных, служивших в рядах Вооруженных сил Украины. Отмечается, что удалось вернуть тех, кого "приговорили" к смертной казни в так называемой "ДНР".

Кроме этого, были освобождены пятеро командиров ("Азова" Денис "Редис" Прокопенко, Святослав "Калина" Пономарь, Олег Хоменко, 36-й бригады – Сергей "Волина" Волынский, и 12-й бригады НГУ Денис Шлега.

Также президент Владимир Зеленский, среди обмененных есть те, кто пережил теракт, устроенный русскими в колонии в оккупированной Еленовке на Донбассе.

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