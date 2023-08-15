Российские подразделения занимаются организацией дополнительных оборонительных сооружений вокруг оккупированного города.

Российские захватчики готорятся к боям за временно оккупированную Голую Пристань Херсонской области. Военные РФ перекрыли все въезды в город, кроме одного.

Об этом сообщает партизанское движение "Атеш". Источник партизан из состава 50 отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии рассказал, что им довели приказ о начале неофициального действия режима повышенной готовности в Голой Пристани.

"Все въезды в город были перекрыты кроме одного, со стороны Новой Збурьевки. Контрольно-пропускной режим на блокпостах ужесточен. Российские подразделения занимаются организацией дополнительных оборонительных сооружений вокруг города. Как говорят российские пропагандисты: "тревожно стало". Наверняка, рашисты готовятся к жесту доброй воли с левого берега", – отмечается в сообщении.

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Ситуация на оккупированных территориях Украины

Россияне хотят эвакуировать "правительство" левобережья Херсонщины, которое с начала полномасштабного вторжения находится под оккупацией, в Крым. По словам депутата Херсонского областного совета Сергя Хланя, о возможности переноса "министерств" на оккупированный полуостров, говорит гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо.

В то же время в самом Крыму заканчиваются запасы бензина. Цены на АЗС стремительно растут, а очереди к заправкам растягиваются на километры.

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