В течение суток произошло 25 боевых столкновений.

Украинские воины отбили вражеские атаки на Бахмутском, Купянском, Лиманском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В течение суток произошло 25 боевых столкновений. В Генштабе отмечают, что на Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районах севернее Хромового, восточнее дружбы и севернее Клещевки.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия южнее Новоселовского Луганской области.

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На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее дубравы Луганской области.

В Генштабе отмечают, что на Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе города Авдеевка.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка.

В сообщении сказано, что на шахтерском направлении противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области.

По данным Генштаба, на Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение.

Российские оккупанты обстреляли из различных видов оружия ряд населенных пунктов Украины.

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Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что бои на Авдеевском направлении не менее интенсивные, чем на Бахмутском направлении. Она отметила, что Авдеевка для врага стала крепостью. По словам Маляр, российские оккупанты упорно пытаются окружить Авдеевку, потому что в город боятся заходить, чтобы не завязнуть в городских боях.

Она заявила о продвижении Сил обороны Украины на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а также успех на южном фланге вокруг города Бахмут.

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