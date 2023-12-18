Вывели из строя более 100 единиц техники.

На Таврическом направлении наблюдается "техникопад" ресурсов армии РФ: в течение последних суток бойцы ВСУ вывели из строя более 100 единиц техники врага.

Об этом заявил бригадный генерал, командующий "Таврией" Александр Тарнавский, перечислив потери РФ. По его словам, за сутки у врага также "минус" 491 человек по итогам боев с Украиной.

Всего уничтожено 60 единиц техники: 10 танков, 19 ББМ, 8 артсистем, 1 РСЗО, 1 БПЛА, 20 автомобилей, 1 единицу спецтехники. Еще 50 единиц "технического хлама" оккупантов удалось повредить.

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В течение суток враг реализовал 11 авиаударов в зоне ответственности "Таврии". "Провел 38 боевых столкновений и совершил 691 артобстрел", - добавил командующий.

По его словам, враг продолжает пехотные штурмы, однако ВСУ держат удар. Помимо уничтоженной партии оккупантов, Украина взяла в плен на Таврическом направлении 6 человек.

РФ усилила штурмы на Донбассе - что говорит Тарнавский

15 декабря Тарнавский предупредил, что войска РФ в течение последних трех дней усилили штурмы в зоне боевых столкновений Донецкой области. В среднем, за день происходит около 80 штурмов.

Оккупанты идут в атаку в составе до 20 человек, прикрываясь бронетехникой и поддержкой с неба, в частности, авиаударами и применением бомб.

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