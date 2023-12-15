В частности, три дня подряд фиксируется около 80 штурмовых действий ежесуточно, подавляющее большинство из которых происходит в Донецкой области.

Российские захватчики в последние три дня пытаются осуществлять усиленные штурмы оккупантов в Донецкой области.

Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

"Оккупанты не уменьшают количества боевых столкновений в операционной зоне ОСУВ "Таврия". Три дня подряд-около 80 штурмовых действий ежесуточно. Подавляющее большинство-в Донецкой области. Штурмовые группы в основном до 20 человек. Действуют, в частности, и при поддержке бронетехники. Вчера снова произошло увеличение количества авиаударов, враг применяет авиабомбы", - сообщил Тарнавский.

Видео дня

При этом, в операционной зоне Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" за прошедшие сутки российские захватчики нанесли 15 авиаударов, провели 76 боевых столкновений и осуществили 631 артобстрел.

"Наши воины стойко держат оборону. Общие потери врага за прошедшие сутки составили 414 человек", - подчеркнул бригадный генерал.

Также уничтожено 23 единицы военной техники врага. Речь идет о 1 танке, 10 боевых бронированных, 2 артиллерийских системах, 3 ПТРК, 1 БпЛА, 4 автомобилях, 2 единицах спецтехники и 2 складах боеприпасов. Еще 20 единиц техники врага повреждены.

Война в Украине-последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины за сутки отразили 45 атак российских захватчиков на Авдеевском направлении. В частности, Силы обороны успешно отбили 23 атаки врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 22 атаки южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Вас также могут заинтересовать новости: