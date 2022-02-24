Javelin - переносной зенитно-ракетный комплекс.

На сумском направлении ПТРК Javelin помогли ВСУ уничтожить 15 танков оккупантов.

Об этом сообщила заместительница председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в Facebook.

"Сумское направление: Джавелины уничтожили 15 вражеских танков", - сообщила она.

Советник командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Алена Шевцова подтвердила, что в районе Глухова военные применили ПТРК Javelin и обезвредили колонну техники РФ.

Она пишет, что обезврежены 15 танков Т-72.

Ранее сообщалось, что в разных частях Сумской области передвигаются вражеские танковые колонны, а в ряде населенных пунктов идут бои.

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