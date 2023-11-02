Колумбийская армия - одна из самых сильных и боеспособных в Южной Америке.

В составе Интернационального легиона ВСУ против российских захватчиков воюют несколько сотен ветеранов армии Колумбии - второй крупнейшей армии в Южной Америке и единственной в регионе, имеющей реальный боевой опыт. Об этом пишет The New York Times.

Издание отмечает, что иностранные добровольцы, которые защищают Украину на фронте, относятся к двум отдельным категориям. В первой - представители состоятельных европейских стран, которые стали в ряды ВСУ из-за моральных убеждений, поисков приключений или ненависти к России. Во второй категории - бойцы из более бедных стран, принявшие участие в этой войне по чисто финансовым причинам.

"Я бы рискнул сказать, что ни один колумбиец не поехал туда, чтобы защищать демократию. Я не верю, что они даже слышали об Украине до войны. Все сводится к экономическим мотивам", – сказал журналистам Кристиан Перес, бывший снайпер колумбийской армии, который тоже рассматривает возможность воевать в Украине.

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NYT отмечает, что участие именно колумбийцев в российско-украинской войне не является уж слишком странным. После десятилетий непрерывной войны с марксистскими повстанцами и парамилитарными отрядами наркокартелей Колумбия в конечном итоге стала обладателем, пожалуй, самой сильной армии в Южной Америке. Учитывая, что тренировать колумбийскую армию помогали США, это действительно квалифицированные солдаты.

Официальные лица Украины и Колумбии не раскрывают количество колумбийских граждан в рядах ВСУ, а лишь подчеркивают, что речь идет именно о добровольцах, которые уже не имеют непосредственного отношения к колумбийской армии. Пообщавшись с несколькими такими солдатами, журналисты NYT пришли к выводу, что на стороне Украины постоянно воюют "сотни колумбийских добровольцев".

Все они имеют схожую историю попадания на фронт. Они самостоятельно прибыли на украинскую границу, где сообщили о наличии военного опыта и готовности воевать за Украину. После этого их отправили на военную базу в Тернополе, где они прошли собеседование, медицинское освидетельствование и были приняты на службу.

Зарплата бойцов интернационального легиона такая же, как и у остальных солдат, воюющих за Украину – то есть около 3000 долларов, что является очень высоким показателем для Колумбии.

Правда полномасштабная российско-украинская война, по признаниям самих колумбийцев, совсем не похожа на то, как они воевали с повстанцами и наркокартелями в джунглях.

"Те, кто хотят приехать сюда, сначала должны обдумать это. Колумбия - это детская игрушка по сравнению с тем, что здесь [в Украине]. Когда возле вас впервые взорвется ракета, тогда вы увидите дьявола лично", - рассказал колумбийский доброволец.

Другой боец на условиях анонимности рассказал, что из 60 колумбийцев в его отряде, осталось лишь около семи. Остальные были убиты, ранены или вернулись домой после нескольких недель на фронте.

Иностранцы на российско-украинской войне

Как украинское, так и российское законодательство позволяет гражданам других стран подписывать контракты на службу в армии, поэтому с юридической точки зрения их участие в войне не нарушает никаких законов. Но только в том случае, если такую службу не запрещает законодательство страны, гражданином которой является иностранец.

Именно поэтому, например, участие граждан Кубы в войне на стороне России формально не является наемничеством, ведь оба государства против этого не возражают.

Другое дело, если речь идет не о регулярной армии, а о незаконных парамилитарных организациях, таких как группировки "ДНР" или "ЛНР". Показательным здесь является случай с гражданином Узбекистана, который получил тюремный срок дома именно за то, что воевал в составе группировки "ДНР".

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