Обещанная им зарплата в 100 раз превышает среднемесячную зарплату на Кубе.

Россия в связи с дефицитом солдат для войны в Украине проводит мобилизацию на временно оккупированных территориях, а также ищет добровольцев за рубежом. Как сообщает Reuters, в частности, идет активная вербовка граждан Кубы для участия в войне, подготовку перед отправкой на фронт прошли уже более 100 кубинцев.

Как пишет издание, кубинским добровольцам Россия готова платить по 200 тыс. рублей ($2100) в месяц, и они охотно соглашаются, поскольку это более чем в 100 раз превышает среднемесячную государственную зарплату на Кубе, составляющую $17. При этом контракт заключается на один год и предусматривает бонус в размере 195 000 рублей ($2 000), а также 15 дней отпуска после первых шести месяцев работы.

Reuters удалось идентифицировать нескольких новобранцев, которые вызвались поехать в Россию для работы в армии после предложений в социальных сетях. Среди них оказались строители, владелец магазина, сотрудник НПЗ и телефонной компании.

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Представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко подтвердил, что посольство Украины в Гаване связалось с кубинскими властями по этому поводу.

Кроме того, представитель Госдепартамента США выразил глубокую обеспокоенность сообщениями о вербовке кубинцев и заявил, что США внимательно следят за ситуацией.

Россия нашла на Кубе источник добровольцев для участия в войне

Ранее на Кубе заявили о попытках ликвидировать сеть по торговле людьми, которая действовала из России с целью вербовки кубинцев в состав ВС РФ для участия в войне против Украины.

Специалисты сообщили, что на Кубе, по состоянию на начало сентября, задержаны 17 человек, связанных с этой преступной сетью. Из них трое участвовали в схеме вербовки, которой "управляли" из-за рубежа. Еще четырнадцать человек признались, что присоединились к так называемой "СВО" по собственному желанию в обмен на обещание на проживание в евразийской стране и существенное денежное вознаграждение.

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