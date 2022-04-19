Малкольм Нэнс решил, что время говорить прошло, и пора действовать.

Известный военный аналитик американского телеканала MSNBC и отставной офицер разведки ВМС США Малкольм Нэнс присоединился к ВСУ для защиты Украины от российской агрессии.

О причинах своего решения, интернациональном легионе и вооружении, в котором нуждается наша страна, боец рассказал в интервью MSNBC и комментариях The Daily Beast.

"Чем больше я видел, как идет война, тем больше думал: "Хватит болтать, ясно? Пришло время действовать". Я здесь, чтобы помочь этой стране бороться... с тем, что по сути является войной на уничтожение. Это экзистенциальная война, и Россия принесла ее этим людям, и они массово убивают гражданских лиц, и здесь есть люди вроде меня, которые хотят что-то с этим сделать", — заявил Нэнс.

Далее бывший аналитик рассказал, что война ведется против всех. Для иностранцев здесь нет какой-то особой опасности, ведь россияне не смотрят, кто воюет под флагом Украины.

Затем Нэнс поведал о гражданах других государств в рядах ВСУ: "Интернациональный легион — один из самых сокровенных секретов в стране. Такова история. Они были людьми более высокого уровня, чем я. Большинство журналистов никогда не видели настоящего члена легиона и не следили за внештатными сотрудниками по всему полю боя. Я действительно не могу сказать вам, насколько это разнообразная группа. Это буквально многонациональные силы мужчин и женщин, которые находятся здесь, чтобы защищать Украину. Я был очень тронут, когда встретил первый взвод и увидел, что они здесь по правильным причинам".

Нэнс также обратился к президенту США Джо Байдену и попросил предоставить Украине контрбатарейную артиллерию дальнего действия. Речь о реактивных системах залпового огня, которые будут превосходить по дистанции нанесения урона артиллерию РФ. По словам бывшего аналитика, это во многом поможет прекратить обстрелы мирного населения.

Напомним, в интернациональном легионе действительно воюют люди из разных стран. Ранее УНИАН писал о датчанине по прозвищу Сторм, который помогал освобождать Киевщину от рашистов.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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