Враг осуществляет подготовку личного состава для доукомплектования мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.

На Слобожанском направлении оккупанты минируют местность на маршрутах возможного выдвижения украинских подразделений.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Слобожанском направлении враг осуществляет подготовку личного состава для доукомплектования мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. Наносит огневого поражения и проводит дистанционное минирование местности на маршрутах возможного выдвижения подразделений наших войск", - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении, по данным Генштаба, основные усилия российские войска сосредотачивают на удержании занятых позиций и сдерживании продвижения ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях, по данным Генштаба, значительных изменений в деятельности подразделений вооруженных сил Беларуси не отмечается, продолжаются мероприятия по усилению охраны участка белорусско-украинской границы. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

"На Северском направлении противник продолжает ведение мероприятий по усилению прикрытия участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях, к ним привлекается до двух батальонных тактических групп из состава воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ", - сказано в сообщении.

Ранее УНИАН уже сообщал, что враг восстановил наступление на Славянском направлении и перегруппировывает войска в Донецкой области.

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