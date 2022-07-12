Деятельность диверсионно-разведывательных групп уменьшается, но не прекращается.

За прошедшую неделю Национальной полицией Украины были разоблачены две диверсионно разведывательные группы.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире информационного телемарафона.

По его словам, за прошедшую неделю непосредственно департаментом стратегических расследований и уголовного розыска Национальной полиции Украины были разоблачены две диверсионно-разведывательные группы.

"Задержаны около 50 человек, из них в Киеве пять человек, которые могут быть причастными к сотрудничеству с врагом. То есть мы видим, что деятельность диверсионно-разведывательных групп несколько уменьшается, возможно, меняется их характер, но она точно не исчезает", - сказал Енин.

Он также отметил, что в целом в стране за неделю правоохранители проверяют от 10 до 20 тысяч человек. Во время таких проверок выявляют сотни подозрительных лиц, которые могут быть причастными к сотрудничеству с врагом.

Как сообщал УНИАН, по данным МВД, с начала войны на блокпостах было выявлено более 2,7 тыс. человек, подозреваемых в коллаборационной или диверсионной деятельности.

Вас также могут заинтересовать новости: