Сейчас готовится последовательность, кто за кем будет учиться.

Подготовка учебной базы, как материальной, так и методической, для овладение украинскими пилотами F-16 уже запущена. Воздушные силы уже отобрали кандидатов и передали все эти списки партнерам. Украинские союзники уже знают, сколько людей у нас есть подготовленных.

"И готовится последовательность, кто за кем будет учиться. Им надо оценить, можно сказать, пропускную способность своих учебных подразделений. И поскольку это коалиция, то есть задействованы несколько стран, это все надо согласовать. То есть формально можно считать, что процесс начат, но непосредственно летчики пока не в деле", - рассказал украинский пилот с позывным "Джус" в интервью журналистке украинской службы "Голоса Америки".

По его словам, то, что пилоты могут освоить F-16 за 4-6 месяцев, является реалистичной оценкой. Однако сейчас есть вопрос, где будет именно это проводиться, на чьих именно самолетах, чьи инструкторы будут и так далее.

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"Мы видим, что европейские страны проявляют инициативу именно в подготовке, хотя наши ребята проходили оценку в США, то есть вероятно, будут технические моменты. Надо понимать, что это будет не завтра, но сроки в 4-6 месяцев – реалистичный диапазон, поэтому мы от него отталкиваемся", - подытожил "Джус".

Обучение украинских пилотов на F-16

Как ранее сообщал УНИАН, заниматься обеспечением Украины боевыми воздушными силами будут Великобритания, США, Нидерланды, Бельгия и Дания. Позже Португалия решила присоединиться в коалицию истребителей.

В воздушных силах заявили, что в страны Европы выехали передовые группы для изучения процесса обучения украинских пилотов на истребителях четвертого поколения F-16.

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