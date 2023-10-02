Отмечается, что детям провели "урок" об экстремизме и защите государства.

Россияне продолжают промывать мозг украинским школьникам во временно оккупированном Мелитополе. Детям показывали слайды, на которых утверждалось, что Вооруженные силы Украины "экстремисты".

"Оккупанты продолжают промывать мозг украинским детям. Коллаборанты поддерживают этот жестокий трэш. В одной из школ Мелитополя скопили школьников, чтобы рассказать им об экстремизме", - говорится в сообщении советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в своем Telegram-канале.

Также он опубликовал фото, на которых видно слайды со надписями: "Следует различать, что считать экстремизмом, а что – обеспечением безопасности государства". При этом ВСУ, которые защищают Украину от российских захватчиков, по их мнению, "экстремисты", а российские силовики, избивающие митингующих, - "защитники".

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"Остается надеяться, что адекватные родители поставят все точки над "i" и не отдадут молодое поколение на растерзание этим "педагогам", - подытожил чиновник.

Российская пропаганда в школах Украины - последние новости

Российские захватчики завозили на временно оккупированные территории Украины своих учителей, запретили в школах украинский язык и навязывают детям собственное видение истории и войны в Украине.

В частности, во временно оккупированном городе Токмак в Запорожской области детей заставляли писать письма военным армии России.

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