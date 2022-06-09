База была размещена на местном стадионе.

Горит база "вагнеровцев" в Стаханове.

Об этом в своем Telegram сообщил военный корреспондент Роман Бочкала.

"Горит стадион в Стаханове, где была расположена база ЧВК "Вагнер". По предварительной информации, 1 выживший", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Украине ликвидировали "легендарного" бурята-палача из ЧВК "Вагнера". Оккупант с позывным "Ваха" воевал с 2014 года. Оккупант Владимир Анданов погиб во время разведки местности. Вероятно, его и еще одного российского венного ликвидировал снайпер.

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