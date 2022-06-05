Оккупант с позывным "Ваха" воевал с 2014 года.

В Украине ликвидировали бурята из ЧВК "Вагнера", которого в РФ считали "легендарным" военным. Оккупант Владимир Анданов отправился "на концерт к Кобзону" во время разведки местности. Предположительно, его и еще одного рашиста ликвидировал снайпер.

О смерти Анданова сообщили местные Telegram-каналы и паблики Бурятии.

"Ваха" стал известен еще в 2014 году. Оккупант отправился на Донбасс в качестве добровольца, он принимал участие в боях за Дебальцево и причастен к расстрелу военнопленных украинской армии в Логвиново. Оккупант внесен в базу данных "Миротворец", где перечислены все преступления рашиста.

Анданов убивал мирное население Донбасса, а после этого отправился в Сирию. Палач стал наемником ЧВК "Вагнера", а после полномасштабного вторжения РФ в Украину он снова отправился воевать за кровавого диктатора.

По информации российских СМИ, "Ваху" ликвидировали под Харьковом. Смерть "легендарного" оккупанта уже подтвердили в российской организации "Боевое Братство" в Бурятии. Руководитель отделения рассказал, что труп рашиста планируют доставить в Бурятию.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Украине ликвидировали еще одного российского генерала.

Вас также могут заинтересовать новости: