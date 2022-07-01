За 25 минут в городе прозвучали, по меньшей мере, десять взрывов.

Утром в пятницу, 1 июля, в Николаеве прогремела серия взрывов.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, объявляя о воздушной тревоге в 05:04.

"В городе звучат взрывы!" – отметил он.

По состоянию на сейчас в Николаеве дали отбой воздушной тревоги.

Как сообщило "Суспільне Миколаїв", в течение 25 минут в городе прозвучали, по меньшей мере, десять взрывов.

Также местные Telegram-каналы сообщили о большом облаке дыма, поднявшемся над городом после взрывов. Якобы известно о нескольких "прилетах" вражеских ракет.

Напомним, российская ракета 29 июня в Николаеве попала в пятиэтажный жилой дом. Сперва стало известно, что погибли пять человек. Всего в течение того дня противники выпустили по Николаеву и пригороду более 10 ракет.

Позже в сети опубликовали видео удара российской ракеты по 5-этажке.

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