Утром в пятницу, 1 июля, в Николаеве прогремела серия взрывов.
Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, объявляя о воздушной тревоге в 05:04.
"В городе звучат взрывы!" – отметил он.
По состоянию на сейчас в Николаеве дали отбой воздушной тревоги.
Как сообщило "Суспільне Миколаїв", в течение 25 минут в городе прозвучали, по меньшей мере, десять взрывов.
Также местные Telegram-каналы сообщили о большом облаке дыма, поднявшемся над городом после взрывов. Якобы известно о нескольких "прилетах" вражеских ракет.
Напомним, российская ракета 29 июня в Николаеве попала в пятиэтажный жилой дом. Сперва стало известно, что погибли пять человек. Всего в течение того дня противники выпустили по Николаеву и пригороду более 10 ракет.
Позже в сети опубликовали видео удара российской ракеты по 5-этажке.