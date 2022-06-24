Фельдшер получил ранения нижних конечностей, но все же доехал до больного и оказал необходимую помощь.

Сегодня в Харьковской области автомобиль "скорой помощи" попал под обстрел. Фельдшер Даниэль Дзюба получил ранение. Однако после этого он поехал дальше оказывать помощь больному.

Об этом рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.

"Бригада экстренной медицинской помощи 1104 во главе с фельдшером Даниэлем Дзюбой отправилась на вызов к 63-летнему жителю Змиевского района. На пути к пациенту специализированное авто "скорой" попало под обстрел", - говорится в сообщении.

Фельдшер получил ранения нижних конечностей, но все же доехал до больного и оказал необходимую помощь.

"Только после этого фельдшер осмотрел собственное ранение, самостоятельно оказал себе помощь и отправился в лечебное учреждение. Сейчас состояние работника центра - удовлетворительное", - сообщили в центре.

Ранее в Минздраве рассказали, сколько врачей погибли с начала полномасштабного вторжения РФ. В ведомстве подчеркнули, что медикам на оккупированных территориях будут продолжать начислять заработную плату.

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