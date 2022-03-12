Уничтожено несколько единиц вражеской бронетехники.

В Луганской области украинские военнослужащие захватили вражескую бронированную разведывательно-дозорную машину и взяли в плен одного оккупанта.

Об этом говорится в сообщении на странице Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

"На Луганщине у пограничников снова Z-трофеи, а у орков - 200-е и пленный... Сводный отряд пограничников и бойцов ВСУ выгнал захватчиков с окраины одного из украинских городов. Защитники Украины уничтожили несколько единиц вражеской бронетехники, также у орков есть потери в живой силе", - говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в ГПСУ, в результате боя украинские бойцы захватили трофейную БРДМ и взяли в плен одного оккупанта.

Начались семнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

С начала боевых действий тридцать одна батальонно-тактическая группа противника, действовавшая на территории Украины, потеряла боеспособность, сообщали в Генштабе.

Общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составляют более 12 тыс. человек личного состава. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

По результатам боевых действий большинство подразделений вооруженных сил российской федерации, имевшие непосредственный огневой контакт с подразделениями Вооруженных Сил Украины деморализованы, морально-психологическое состояние личного состава продолжает снижаться, фиксируются случаи сдачи в плен отдельными группами.

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