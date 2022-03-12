ВСУ дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ на всех направлениях.

Начались семнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. С начала боевых действий тридцать одна батальонно-тактическая группа противника, действовавшая на территории Украины, потеряла боеспособность.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Противник в Полесском, Северском, Южнобугском районах понес большие потери в живой силе и технике, остановлен и пытается закрепиться на ранее захваченных рубежах.

На Донецком направлении во время попыток продвинуться вперед оккупанты получили достойный отпор от украинских защитников и были остановлены на отдельных направлениях, на остальных - враг существенно снизил темпы продвижения.

По результатам боевых действий большинство подразделений вооруженных сил РФ, имевшие непосредственный огневой контакт с подразделениями Вооруженных Сил Украины деморализованы, морально-психологическое состояние личного состава продолжает снижаться, фиксируются случаи сдачи в плен отдельными группами.

В течение последних трех суток наблюдается движение малых групп дезертиров противника в направлении государственной границы.

Враг испытывает большую проблему по комплектованию резерва.

Вооруженные Силы Украины в слаженной взаимодействия с другими составляющими сектора безопасности и обороны государства и силами национального сопротивления сдерживают массированное наступление оккупационных войск.

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