Уничтожены десятки оккупантов, пушки, миномет, ретранслятор связи и 10 единиц автобронетехники.

На левом берегу Днепра русские захватчики штурмуют позиции украинских защитников, но теряют много живой силы и техники.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, подразделения ВСУ за сутки отбили 17 штурмов врага на левобережье Днепра. Понеся потери, противник отошел на свои позиции.

Сейчас продолжается мощная контрбатарейная борьба, оккупационным войскам наносится огневое поражение по их местам дислокации, огневым позициям и тылам. В частности, за минувшие сутки ликвидировано-36 оккупантов, уничтожено 10 пушек, миномет, два FPV-дрона, БпЛА "Мавик-3", ретранслятор связи, 10 единиц автобронетехники и наблюдательный пункт.

Видео дня

В то же время оккупанты продолжают аэроразведку, разворачивают новые наблюдательные посты вместо уничтоженных, давят артиллерийскими обстрелами, применяют реактивные системы залпового огня и используют дроны различного типа, в том числе снаряженные осколочными боеприпасами. Таким образом агрессор бьет по мирному населению Правобережья Херсонщины и прибрежных общин Николаевщины.

За прошедшие боевые сутки противник нанес авиационный удар с применением 4 управляемых авиабомб по крынкам на Херсонщине и удар управляемой авиационной ракетой Х-59 в направлении Кропивницкого. Ракета уничтожена силами противовоздушной обороны.

"Снова Херсон находился под мощными артиллерийскими обстрелами. Враг бил 10 раз из разных видов оружия. Также были обстреляны Зимовник, Антоновка, Ивановка, Михайловка, Львово, Тягинка на Херсонщине, Очаков Николаевщине. Четыре жителя Херсонщины получили ранения. В Херсоне враг в очередной раз обстрелял больницу", - рассказали в Силах обороны.

К счастью в тех помещениях, куда попали снаряды, людей не было. Повреждено админздание, более десятка частных домов, 2 автобуса и линию газоснабжения.

Также Оккупанты продолжают применять FPV-дроны и БпЛА различных модификаций с поражающими функциями. В частности, зафиксировано 3 удара и 8 сбросов осколочных боеприпасов по населенным пунктам Херсонщины: Кизомис, Ольговка, Новоберислав, Приднепровское, Змиевка, Саблуковка, Михайловка и Золотая Балка. Ранен гражданский.

По данным военных, корабельная группировка вражеского флота свернута и включительно с ракетоносителями заведена в пункты базирования.

Ситуация на юге Украины - последние данные

Напомним, накануне ВСУ на Левобережье ликвидировали 42 оккупанта, уничтожены четыре пушки, миномет, лодка, FPV-дрон, четыре единицы автобронетехники, полевой пункт боепоставки и пункт наблюдения. В то же время за прошедшие сутки противник нанес три авиационных удара с применением 15 управляемых авиабомб по населенным пунктам левого и правого берега Днепра Херсонской области.

Вас также могут заинтересовать новости: