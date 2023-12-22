На левобережье украинские воины за сутки отразили 12 вражеских атак.

На юге Украины российские оккупанты увеличили использование FPV-дронов.

Как сообщают Силы обороны юга Украины, враги ведут наблюдение, проводят аэроразведку и давят артиллерийскими обстрелами. При этом враг применяет реактивные системы залпового огня и активизировал использование дронов различного типа, в том числе снаряженных осколочными боеприпасами.

По их данным, на левобережье Силами обороны отражено 12 атак врага. Понеся потери, противник отошел на свои позиции. "Продолжается мощная контрбатарейная борьба, где оккупационным войскам наносится огневое поражение по местам дислокации, огневым позициям и тылам", - рассказали украинские военные.

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В частности, за минувшие сутки ликвидированы 42 оккупанта, уничтожены четыре пушки, миномет, лодка, FPV-дрон, четыре единицы автобронетехники, полевой пункт боепоставки и пункт наблюдения.

В то же время за прошедшие сутки противник нанес три авиационных удара с применением 15 управляемых авиабомб по населенным пунктам левого и правого берега Днепра Херсонской области.

Мощные артиллерийские обстрелы пережил Херсон. Горожане находились под обильным вражеским огнем - зафиксировано 14 обстрелов. Также были обстреляны Берислав, Тягинка, Антоновка на Херсонщине, Дмитровка и Солончаки Куцурубской громады на Николаевщине. В результате российской агрессии гражданское лицо погибло и одно ранено. Повреждены админздание, около десятка частных домов и линия газопровода.

Как отмечается, оккупанты не прекращают террор гражданского населения и увеличили количество применений FPV-дронов до 15, а также осуществили 23 сброса осколочных боеприпасов с БПЛА различных модификаций по населенным пунктам правого берега Херсонщины: Новобериславу, Антоновке, Одрадокаменке, Бериславу, Нововоронцовке, Станиславу, Новоалександровке, Приднепровскому и Змиевке. "Ранено гражданское лицо, и поврежден автомобиль", - подчеркивается в сообщении.

На Николаевщине по Куцурубской громаде с Кинбурнской косы также участились случаи применения дронов. Здесь повреждено здание фермерского хозяйства.

Кроме того, сообщается, что сейчас на боевом дежурстве в Черном море находится четыре российских корабля, которые маневрируют вблизи побережья РФ и временно оккупированного Крыма. Один корабль - в Азовском море. Ракетоносители сейчас заведены в пункты базирования.

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Напомним, сегодня ночью подразделениями ПВО на юге уничтожено 17 БПЛА типа Shahed-131/136, выпущенных с временно оккупированного Крыма. В частности, 10 дронов сбито на Николаевщине, четыре - на Херсонщине и три - в Одесской области.

Не обошлось без попаданий: на Николаевщине на одном из инфраструктурных объектов вспыхнул пожар, в Одесской области враг пытался попасть по припортовой инфраструктуре, но силы противовоздушной обороны сработали эффективно. Обломками сбитого дрона повреждено зернохранилище, произошло возгорание.

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