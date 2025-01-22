Ожесточенный бой с северными корейцами длился 8 часов.

ВКурской области Силы обороны Украины в ходе недавнего боя уничтожили 21 и ранили 40 северокорейских военных, которые наступали на украинские позиции. Об этом сообщается в Telegram-канале Сил спецопераций ВСУ, где также обнародованы кадры с места боевых действий.

"Наступление северных корейцев, воюющих на стороне России, операторы 8-го полка ССО ВСУ вместе с дружественными пехотинцами сдерживали более восьми часов со стрелковым оружием и гранатометами. Также работали снайперы. На девятом часу боя у группы CCO осталась только треть боекомплекта. Остальные они потратили на уничтожение врагов", - информируют наши военные.

Отмечается, что операторы приняли решение на эксфильтрацию - тактика военных для быстрого вывода группы с поля боя в безопасное место.

Бойцы слаженно вышли на двух Humvee.

Необычная тактика ВСУ на Курщине

Как сообщал УНИАН, Россия привлекла в войну против Украины северокорейских военных. Около 12 тыс их помогают армии РФ в Курской области, где продолжается операция ВСУ.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, комментируя динамично маневренную войну украинских сил на территории РФ, пояснил, что на Курщине ВСУ ведут войну, схожую по тактике с действиями партизанских отрядов, и благодаря этому противостоят врагу, превосходящему по численности в 10 раз, и контролируют большую территорию.

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