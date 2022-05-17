Погибшие были расстреляны оккупантами в разные части тела.

Массовое захоронение расстрелянных оккупантами граждан обнаружили под Макаровым на Киевщине.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

Так, вдоль окружной дороги недалеко от Макарова, где в период боевых действий размещались позиции россиян, нашли захоронение трех убитых оккупантами мирных лиц.

В яме находились тела трех мужчин, среди которых один иностранец. Погибшие были расстреляны оккупантами в разные части тела. Рядом с захоронением обнаружили растяжку с гранатой "Ф-1", которую оставили оккупанты.

"Два человека были убиты в голову, одно лицо в живот. На месте захоронения нашли документы одного из погибших – это гражданин Чехии. Есть соответствующие данные. Другие два человека не установлены в настоящее время, но они были в гражданской одежде. Мы будем искать при каких обстоятельствах они исчезли на территории Украины", - сообщил Небытов

Установлено, что гражданин Чехии еще до войны работал в Украине дальнобойщиком, а с началом боевых действий приехал в наше государство помогать как волонтер. 3 марта иностранец перестал выходить на связь. На родине у 49-летнего иностранца остались жена и брат.

Также недалеко от села Раковка полицейские нашли тело еще одного расстрелянного местного жителя. Жертвой оккупантов стал бывший оперативный работник органов внутренних дел, который находился на пенсии. В период оккупации мужчина вышел за дровами и не вернулся. Как оказалось, солдаты Российской Федерации раздели мужчину и расстреляли. Погибшего похоронили на поле рядом с боевыми позициями агрессоров.

"Это очередной факт, который подтверждает, что российские военные похищали людей даже из собственных жилищ. На теле погибшего криминалисты обнаружили следы пыток. Четко зафиксировали также и наличие огнестрельных ранений в область туловища", - рассказал начальник полиции Киевщины.

По состоянию на начало мая было известно, что после деоккупации Киевской области уже обнаружено, осмотрено и передано в судебно-медицинские учреждения 1202 тел погибших от рук оккупантов мирных жителей. Еще 300 человек оставались пропавшими без вести.

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