Кроме того, РФ уже готовит работников силовых структур, прокуратур и судов для временно оккупированной территории Украины.

В Херсонской области к созданию псевдореспублики Россия привлекла работников 652-й группы информационно-психологических операций.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Для реализации сценария по созданию на территории Херсонской области очередной псевдореспублики отмечается работа сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 652-й группы информационно-психологических операций и офицеров 12-го главного управления Генерального штаба Российской Федерации. Основным направлением деятельности указанных подразделений является проведение так называемой "разъяснительной работы" с местными органами власти и населением. Информационное сопровождение осуществляется путем демонстрации видеосюжетов с подставными лицами", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным украинского Генштаба, российские власти рассматривают вопрос формирования на временно занятых территориях оккупационных органов власти.

"По имеющейся информации, на территории РФ осуществляется отбор сотрудников силовых структур, прокуратур и судов, которые в дальнейшем будут направлены на территорию Украины", - отмечает Генштаб.

Создание ХНР: что известно

Как сообщал УНИАН, для контроля над временно оккупированными территориями юга Украины российские оккупанты пытаются создавать военно-гражданские администрации и начали подготовку к проведению референдума по созданию псевдореспублики на территории Херсонской области.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук уже заявлял, что организаторов, пособников и исполнителей псевдореферендума ждет уголовная ответственность. А президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что деятели-коллаборанты, которые соблазнились на предложения оккупантов, подписывают себе приговор.

По данным украинского Генштаба, начальник 652-й группы информационно-психологических операций российских террористических войск уже получил строгий выговор за слабую работу по созданию так называемой "Херсонской народной республики". Кремлевское руководство не удовлетворено тем, что из-за народного сопротивления нет даже условно-показательной "картинки".

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