Во время некоторых случаев изнасилований присутствовали родственники жертв.

Во время оккупации части Херсонской области российские оккупанты совершили ряд военных преступлений, связанных с сексуальным насилием. Независимая международная комиссия по расследованию преступлений в Украине зафиксировала факты насилия даже над беременной 16-летней девушкой.

Как говорится в доклады комиссии, представленной Генеральной Ассамблеей ООН, россияне врывались в дома жертв и угрожали оружием. В период с марта 2022 года по июль 2022 года задокументировано, что жертвами сексуальных преступлений стали беременная 16-летняя девушка и женщины в возрасте от 19 до 83 лет.

Россияне совершали изнасилования с применением физической силы или психологического принуждения, угрожая жертвами и их родственникам оружием. Также установлено, что в некоторых случаях один и тот же преступник изнасиловал жертву два или более раз. Комиссия установила, что российские нелюди убили изнасилованную женщину и ее мужа после того, как они сообщили о преступлении.

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Кроме того, независимые расследователи установили, что россияне жестоко избивали, душили и наносили ножевые ранения жертвам сексуального насилия. В некоторых случаях члены семьи жертвы присутствовали во время изнасилования.

В марте 2022 года, российский террорист ворвался в дом 83-летней женщины, заподозрил ее в сотрудничестве с ВСУ, избил женщину, приказал раздеться и изнасиловал. При этом захватчик угрожал изнасиловать сожителя женщины.

Военные преступления россиян

В июле адмиралу ЧФ РФ, у которого на руках кровь девочки Лизы из Винницы, сообщено о подозрении. 14 июля 2022 года Россия ударила по городу крылатыми ракетами "Калибр".

Бывшему командующему Черноморским флотом Российской Федерации Игорю Осипову, который приказал ударить по Виннице ракетами "Калибр", в результате чего погибли 29 человек, из них трое детей, сообщено о подозрении.

Тогда погибло 29 винничан, из них трое детей, а еще 154 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. Среди погибших была и 4-летняя девочка Лиза. Ее фото увидел весь мир-она погибла в своей детской коляске после "прилета" ракеты.

Кроме того, российские ракеты разрушили 35 жилых домов, почти 70 частных автомобилей и коммунальных транспортных средств.

Осипову сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса ("нарушение законов и обычаев войны Соединенных с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц").

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