Также стало известно о ситуации в Черном и Азовском морях.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины, за минувшие сутки ликвидированы 34 оккупанта. Также уничтожена военная техника противника. В частности, две пушки, миномет, станцию радиоэлектронной борьбы, ударный беспилотник "Ланцет", три лодки и столько же единиц автомобильной техники.

Отмечается, что признаков формирования противником наступательных группировок пока не обнаружено. Корабельная группировка врага развернута в количестве 11 единиц в Черном море и одного - в Азовском. Ракетоносители пока заведены в пункты базирования.

В то же время российские оккупанты продолжают наносить удары по гражданскому населению.

Видео дня

По данным пресс-службы, вчера оккупанты совершили 70 артиллерийских обстрелов с использованием более 260 снарядов, в том числе 8 обстрелов населенных пунктов, Херсонской и Николаевской областей. Повреждены два жилых дома.

"Враг нанес авиационный удар 3 управляемыми авиабомбами КАБ-500 в район населенного пункта Ольговка. Разрушен частный дом, пять домов повреждены. Тактическая авиация россиян поддерживает активное присутствие над акваторией Черного моря, продолжая давление на гражданское судоходство", - рассказали военные.

Ситуация на южном фронте

Напомним, ВСУ имеют успех в наступлении на южном фронте. По данным представителя Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева, Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. В частности, украинские защитники в ходе ведения наступательных действий имели успех в районах южнее Работиного и западнее ивового, закрепляются на достигнутых рубежах.

Вас также могут заинтересовать новости: